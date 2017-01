Kajuru vai ao Ministério Público pedir anulação da eleição da Câmara

Vereador denuncia influência direta do contraventor Carlinhos Cachoeira e de empresários do setor imobiliário na votação que elegeu Andrey Azeredo presidente

O vereador Jorge Kajuru (PRP) está na sede do Ministério Público de Goiás (MPGO) para pedir a anulação do pleito do dia 1º de janeiro que elegeu o vereador Andrey Azeredo, do PMDB, presidente da Câmara de Goiânia.

Em vídeos publicados em sua página no Facebook, o apresentador relata que o processo eleitoral sofreu influência direta do contraventor Carlinhos Cachoeira e de empresários do setor imobiliário da capital, conforme noticiou o Jornal Opção em diversas matérias.

Kajuru afirma, ainda, que irá protocolar ao menos três denúncias. Uma delas tem como alvos a vereadora Sabrina Garcez (PMB) e seu tio Wladimir Garcez, um dos presos na Operação Monte Carlo em 2012 . Ele destaca, ainda, a indicação da novata do PMB à presidência da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Casa, fruto, segundo ele, de articulações de Wladimir.

Os pedidos de Kajuru foram levados à promotora Leila Maria de Oliveira. O Jornal Opção entrou em contato com o vereador para saber detalhes das denúncias, mas, até a publicação desta matéria, ele ainda estava em reunião no Ministério Público.