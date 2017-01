Kajuru relata sumiço de documentos após problema na fechadura do gabinete

Depois de não conseguir destrancar a porta de sua sala na Câmara de Goiânia, o vereador teve que chamar o chaveiro e acabou se deparando com gabinete revirado

O vereador Jorge Kajuru (PRB) relatou nesta terça-feira (31/1) o sumiço de documentos de dentro do seu gabinete, na Câmara de Goiânia, após suposto arrombamento. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Kajuru mostra um funcionário da Casa de leis tentando abrir a porta de sua sala, mas sem sucesso. “A porta da minha sala não abre com nenhuma chave”, conta o parlamentar no vídeo.

Após o possível incidente, em entrevista ao Jornal Opção, Kajuru contou que foi necessário chamar um chaveiro para abrir a porta. Ele relata que esta é a terceira vez que tem que trocar a fechadura por conta de problemas.

A surpresa maior, entretanto, teria ocorrido já dentro da sala, quando o vereador conta que deparou com a porta de seu gabinete aberta e com material revirado. “Estamos fazendo uma varredura, pois a porta estava aberta e uma pilha de documentos estava esparramada na mesa. Ao menos três documentações cabais ainda não foram localizadas”, narrou.

À reportagem, Kajuru preferiu não dar detalhes sobre o conteúdo dos documentos possivelmente desaparecidos. No Facebook, o vereador afirma desconfiar de um suposto arrombamento.