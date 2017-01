Kajuru quebra protocolo e cancela discursos de posse de vereadores

Presidente da sessão que empossa eleitos em 2016, parlamentar mais bem votado disse que “população não quer palavras ao vento”

O radialista Jorge Kajuru (PRP), presidente da sessão solene que dá posse aos vereadores e prefeito eleitos em 2016, quebrou o protocolo e cancelou os discursos que estavam previstos para a cerimônia deste domingo (1º/1).

Em apenas um minuto de fala, explicou que, embora os colegas o tenham escolhido para discursar em nome do Legislativo, ele decidiu que ninguém falaria. “Meu discurso foi entregue à população, por meio das redes sociais e publicado no jornal Diário da Manhã. Quero que seja uma cerimônia rápida, pois a sociedade não quer palavras ao vento, e sim atitude”, disse.

O texto, que também foi distribuído durante o evento, é uma “carta compromisso”, na qual Kajuru garante que abriu mão das “regalias” da Câmara e que irá ser um “guerreiro da ética”. “Faço um aviso público que não serei despachante em nenhum momento de interesses escusos de nenhum grupo comercial”, alertou.

A cerimônia, que é realizada no Centro de Eventos da PUC Goiás, conta com a presença do Arcebispo Dom Washington; presidente do TJGO, Leobino Chaves; Clarismino Júnior, da OAB-GO; deputado estadual Lincoln Tejota (PSD), e do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela.