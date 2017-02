Kajuru denuncia 12 mortos por falta de insulina em Goiânia

Vereador informou que óbitos ocorreram durante os quatro meses em que o fornecimento foi interrompido. Secretaria de Saúde nega

O vereador Jorge Kajuru (PRP) denunciou, nesta quarta-feira (1/2), que 12 das 186 pessoas que estavam sem bombas de insulina desde outubro, acabaram vindo a óbito durante o período em que o fornecimento foi interrompido. A denúncia sobre a falta das bombas foi feita por ele no começo da semana.

Procurada pelo Jornal Opção, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), desmentiu a informação. Segundo a assessoria da pasta, nem os representantes dos diabéticos junto à SMS e nem o departamento que os acompanha na secretaria registraram óbitos recentes entre o grupo.

Em nota, a SMS informou ainda que o o serviço de acompanhamento da bomba de insulina será retomado a partir do dia 8 de fevereiro, segundo previsão do prestador do serviço. De acordo com o órgão, nesta data começam agendamentos para acompanhamento e análise dos dados.

Kajuru informou ainda que fará uma audiência na tarde desta quarta-feira com a secretária de Saúde, Fátima Mrue, para tentar resolver a situação. Segundo ele, uma das coisas que serão tratadas com ela é a necessidade de retomar o atendimento imediatamente.