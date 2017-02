Kajuru apresenta pedido para instalar CEI que vai investigar “herança maldita” em Goiânia

Ao menos 24 vereadores assinaram requerimento para abertura de Comissão Especial de Inquérito na Casa

O vereador Jorge Kajuru (PRB) apresentou ao presidente Andrey Azeredo (PMDB), na manhã desta quarta-feira (1º/2), durante o retorno dos trabalhos legislativos na Câmara de Goiânia, o pedido para instalação de Comissão Especial de Inquérito (CEI) que pretende investigar a última gestão da capital.

Ao menos 24 vereadores assinaram o requerimento, enquanto o mínimo para abertura de uma CEI é de 12 assinaturas. “Trago aqui o pedido de instalação imediata da CEI. Vamos abrir a caixa preta da administração de Goiânia”, informou Kajuru durante sessão. O pedido será encaminhado, agora, para análise da assessoria parlamentar da Casa.

O objetivo, segundo o autor, é apurar pontos controversos da gestão do prefeito Paulo Garcia (PT): um suposto déficit de R$ 30 milhões/mês, com gastos 30% superiores à arrecadação; a necessidade de auditoria em contas, gastos, contratos e licitações, especialmente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg); áreas públicas vendidas e cedidas; desvios na merenda escolar; e relações “espúrias” com o setor imobiliário.

O PMDB do atual prefeito Iris Rezende, apesar de ter rompido com o ex-prefeito Paulo Garcia, esteve durante todos os sete anos da gestão ocupando diversas secretarias, como de Meio Ambiente (Amma), de Saúde (SMS), de Governo, de Habitação e de Turismo — cujo titular era o pai de Peixoto.