Juventude tucana pede afastamento de Aécio da presidência do PSDB

Nota oficial da Executiva Nacional acompanha posicionamento do presidente metropolitano da sigla em São Paulo

A Executiva Nacional da Juventude do PSDB divulgou nota na manhã desta quinta-feira (18/5) na qual pede o “afastamento imediato” o senador afastado Aécio Neves da presidência nacional do partido.

O mesmo posicionamento também já foi externado pelo presidente do diretório metropolitano do PSDB em São Paulo, vereador Mário Covas Neto, em um vídeo nas redes sociais. A cúpula nacional do partido está reunida na manhã desta quinta (18) para definir o posicionamento oficial da sigla.

Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), Aécio foi afastado do mandato de senador nesta quinta-feira (18). A Procuradoria-Geral da República também pediu a prisão do tucano, mérito que será analisado pelo plenário do Supremo. Endereços de Aécio em Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte foram alvo de buscas pela Polícia Federal e a irmã do político, Andrea Neves, foi presa.

Aécio Neves foi gravado e denunciado por Joesley Batista, dono da holding J&F (que controla a JBS Friboi), em suposto esquema de pagamento de propina. Segundo o jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o senador afastado aparece em áudio pedindo R$ 2 milhões a Joesley.

O dinheiro teria sido entregue a um primo do tucano e o encontro foi filmado pela Polícia Federal. A PF rastreou o trajeto do dinheiro e concluiu que foi depositado em uma empresa do senador Zezé Perrella (PMDB-MG).

Confira na íntegra a nota da JPSDB

A Juventude do PSDB, consternada com a gravidade das denúncias veiculadas nos meios de comunicação e, consoante com a postura ética e transparente que a sociedade brasileira espera da nossa sigla, vem a público requerer o afastamento imediato do senador Aécio Neves da presidência nacional do PSDB. Neste momento é preciso reforçar o compromisso do nosso partido em defender de forma intransigente a nossa democracia. Para tal, entendemos ser urgente e necessário que o partido possa ser conduzido por alguém que compartilhe dos mesmos valores que justificaram a fundação de nossa sigla.

Sem mais,

Executiva Nacional da Juventude do PSDB