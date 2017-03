Juventude do PSDB Goiás realiza encontro regional pela pré-candidatura de José Eliton

Encontro marca compromisso da militância jovem com o projeto do tucanato goiano para as eleições de 2018

O diretório da Juventude do PSDB Goiás realiza no próximo dia 25 de março seu primeiro encontro regional de 2017. Além de dar as novas diretrizes de trabalho da militância jovem do partido, o evento tem como objetivo também reafirmar o compromisso do segmento com a pré-candidatura do vice-governador José Eliton ao governo de Goiás em 2018.

O encontro acontece às 10 horas na sede da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA). Estarão presentes o vice-governador de Goiás, José Eliton, e o presidente do partido em Goiás, Giuseppe Vecci.

Este também será o primeiro encontro oficial da juventude com a nova executiva estadual, que assumiu em janeiro. Estarão presentes lideranças de todo o Estado e do País, como o vice-presidente da Juventude PSDB nacional, Pedro Egídio, o presidente da juventude do PSDB metropolitano, Sérgio Bogado, os líderes da juventude no interior do estado, Thiago Maggioni, de Jataí, Wagner Camargo, de Itapuranga, além do representante da juventude na Executiva estadual, Rodrigo Zani.