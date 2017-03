Justin Bieber vira polêmica de novo por dizer a fã que ela lhe dava nojo

Cantor foi abordado por garota pedindo para tirar selfie com ele. Resposta do cantor foi gravada e divulgada na internet

O cantor pop Justin Bieber voltou a causar polêmica depois de dizer a uma fã que sentia nojo dela por querer tirar uma selfie com ele. No último sábado (11/3), ele foi abordado por uma garota em Melbourne, na Austrália, e foi gravado dizendo: “Você não tem respeito, olhe para você, você me dá nojo”.

É possível ouvir a garota pedindo “por favor”, mas ele a ignora e, calmamente, entra no carro. O vídeo foi liberado pelo canal americano TMZ.

Justin já fez reclamações do tipo antes e inclusive declarou que não faria mais eventos do tipo “Meet & Greet”, em que fãs pagam para tirar foto com ele, porque se sentia “depressivo” ao sair deles.

