Justin Bieber surpreende fãs durante passeio em praia do Rio de Janeiro

Redes sociais foram bombardeadas com os registros do breve passeio de Justin pela orla de Ipanema

De passagem pelo Brasil com a Purpose Tour, o astro canadense Justin Bieber se recusou a ficar preso no quarto de hotel onde está hospedado no Rio de Janeiro e resolveu descer até a praia para dar uma volta na tarde desta quarta-feira (29).

Como era de se esperar, o passeio do cantor gerou um início de tumulto na praia de Ipanema, mas nada muito grave. Acompanhado por seguranças, Justin até conversou com fãs e tirou algumas fotos.

Confira abaixo registro do pequeno passeio do astro teen:

Justin Bieber na praia de Ipanema uqqqq pic.twitter.com/yMQCx7urj9 — brenninha (@BrennaCunha) March 29, 2017

#PurposeTourRioDeJaneiro OLHA O QUE A MINHA PRIMA ACABOU DE MANDAR PELO GRUPO DA FAMÍLIA!!!! MORTA, PQ NAO EU??? pic.twitter.com/oEPxYG7wUW — da(lah)k¿? (@sherlockwhx) March 29, 2017

[4] VÍDEO: Justin Bieber no calçadão no Rio de Janeiro – 29 de Março.#PurposeTourRioDeJaneiro pic.twitter.com/pD9RZgCOjF — Bieber Mania Brasil (@biebermaniasbra) March 29, 2017