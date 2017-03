Justin Bieber dá em cima de ex-BBB durante transmissão no Instagram

Mayla estava fazendo um vídeo ao vivo pela conta de sua irmã, quando foi surpreendida com a presença do astro internacional

Por essa ninguém esperava. O cantor Justin Bieber surpreendeu os fãs brasileiros na última terça-feira (14/3) ao aparecer de surpresa em uma live no Instagram da ex-BBB e irmã gêmea de Emilly, Mayla.

A jovem, eliminada na primeira semana do reality, estava fazendo um vídeo ao vivo pela conta de sua irmã, que ainda está na casa, quando notou a presença do astro internacional.

Justin não só entrou na live como também comentou diversas vezes e, de quebra, ainda xavecou Mayla. Ele disse “Oi”, depois mandou emoticons “apaixonados” e, por fim, chamou a ex-BBB de “gostosa”.

A jovem, que aparentemente é fã de Justin, ficou em choque após as declarações do cantor pop. “Eu não acredito … sério! Eu quase tive um ataque cardíaco! Quero muito ir nos seus shows aqui no Brasil!”, afirmou durante a transmissão.