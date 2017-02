Justiça retoma julgamento de ex de Luiza Brunet, acusado de agressão

Empresário é acusado de agredir a ex-namorada após discussão. Modelo teve as costelas quebradas e vários hematomas pelo corpo

O empresário Lírio Parisotto, acusado pela prática de lesão corporal contra sua ex-mulher, a modelo e ex-atriz Luiza Brunet, volta a ser julgado nesta segunda-feira (13/2), a partir das 14h30, em segunda audiência, na Vara Central da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Fórum da Barra Funda.

Em junho do ano passado, Luiza Brunet anunciou que estava se separando do namorado após cinco anos de relacionamento por causa de uma agressão que sofreu. Segundo relato da modelo, Parisoto a agrediu depois de se exaltar porque um dia foi confundido com o ex-marido dela, Armando Fernandez.

O casal estava em Nova York e quando retornaram ao apartamento a agrediu física e verbalmente. Suas costelas foram quebradas depois que ele a derrubou no chão e a imobilizou. Lírio só teria parado depois que ela ameaçou gritar por ajuda. Quando conseguiu se soltar, Luiza se trancou no quarto até o dia seguinte e pegou um voo para o Brasil depois de se certificar que ele não estava mais no local e que era seguro sair.

Ela fez uma representação em 23 de junho do ano passado ao Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Na época, o promotor Carlos Bruno Gaya da Costa requisitou a realização de exames de corpo de delito e instaurou um procedimento investigatório criminal. A Justiça deferiu o pedido do Ministério Público e decretou medidas protetivas, pelas quais o empresário ficou proibido de se aproximar da atriz e de manter contato com ela por qualquer meio. O processo corre sob sigilo.

Também naquele período, Parisotto se defendeu, por meio de nota e em seu perfil em rede social, segundo publicado na imprensa, negando as acusações e dizendo lamentar o ocorrido.