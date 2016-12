Justiça nega pedido do MP e mantém Réveillon Goiânia 2017

Evento de fim de ano promovido pelo governo de Goiás ocorre a partir das 20 horas no estacionamento do Estádio Serra Dourada

O juiz substituto Lionardo José de Oliveira negou pedido do Ministério Público de Goiás (MPGO) pela suspensão do Réveillon Goiânia 2017 e a festa da virada promovida pelo governo de Goiás por meio da Goiás Turismo será realizada normalmente. Após analisar a ação civil pública interposta na última sexta-feira, dia 30, pelo MP, o juiz decidiu “pela conveniência da realização do Réveillon 2017”. A estrutura do evento, que será realizado no pátio do estacionamento do Estádio Serra Dourada, já está pronta para receber as atrações.

Em nota divulgada na noite de ontem, a Goiás Turismo informou que todos os procedimentos de contratação e realização do Réveillon Goiânia 2017 estão estritamente de acordo com a legislação vigente e que o governo de Goiás obteve parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado (TCE) pela realização do evento em Goiânia. O TCE havia recomendado que a realização de outros shows fosse suspensa, mas excepcionou a capital por considerar que a festa da virada é evento tradicional da capital e estratégia para e economia local.

“Não houve desconformidade quanto ao pagamento, conforme relato dos promotores. Esclarecemos que já se tornou um assunto pacificado conforme posicionamento favorável em diversos Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com a Orientação Normativa 37/2011, da Controladoria Geral da União, desde que as formas de pagamento e as responsabilidades estejam expressos em instrumentos convocatórios e cláusulas contratuais”, afirmou, na nota, a Goiás Turismo.

“A Goiás Turismo ressalta que não há desenvolvimento sem investimentos”, diz a nota, que também destaca a movimentação econômica gerada com a realização de eventos, fora o acesso da população à cultura.

Atrações

O Réveillon Goiânia 2017 ocorre no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, a partir das 20 horas. O cantor Gusttavo Lima, um dos maiores expoentes da música sertaneja do País, será a atração principal neste ano.

Além de Gusttavo Lima, serão mais sete apresentações com músicos goianos. A comemoração da chegada de 2017 terá início a partir das 20 horas, com acesso livre e contará com queima de fogos na hora da virada. A expectativa é de que 40 mil pessoas assistam aos shows.

Presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia afirma que pelo menos R$ 4 milhões serão injetados diretamente na economia local, com a movimentação dos 51 serviços da cadeia produtiva do setor de turismo, como hotéis, bares, restaurantes, cabeleireiros, transporte. “Nossa estimativa é de que cada pessoa gaste, em média, R$ 100,00. Isso é um aporte considerável, dado o momento econômico que passamos”, avalia o presidente.