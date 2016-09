Justiça nega pedido de Divino Lemes para suspender condenação

Desembargador manteve condenação do candidato à Prefeitura de Senador Canedo por improbidade administrativa em caso envolvendo doação de um terreno na cidade

O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador João Waldeck, negou nesta segunda (19/9), o pedido do candidato Divino Lemes (PSD) para suspender os efeitos de sua condenação por improbidade administrativa.

Com a decisão o desembargador, Lemes segue considerado inelegível pelo crime de improbidade administrativa. Divino foi condenado por improbidade administrativa por doar área pública da Prefeitura de Senador Canedo, de valor superior a R$ 3 milhões, para uma empresa privada que seria de propriedade real de Vilmar Lima, sem fazer a avaliação do bem ou concorrência pública.

Eles foram condenados a cinco anos de direitos políticos cassados em decisão de julho de 2016. O caso também se enquadra, na decisão do juiz, na Lei da Ficha Limpa.

Na última quinta-feira (15), Divino teve sua chapa indeferida por determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que entendeu que essa condenação o impossibilita de concorrer à Prefeitura de Senador Canedo. Ao Jornal Opção, Divino informou que vai recorrer da decisão.