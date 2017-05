Justiça Federal determina suspensão das atividades do Instituto Lula

A Justiça Federal do Distrito Federal determinou na última sexta-feira (5/5) a suspensão das atividades do Instituto Lula por indícios de que “local tenha sido instrumento ou local de encontro para a perpetração de vários ilícitos criminais”. A informação foi publicada pela portal UOL.

“Como o próprio acusado [Lula] mencionou que no local [sede do Instituto Lula] se discutia vários assuntos, e há vários depoimentos que imputam pelo menos a instigação de desvios de comportamentos que violam a lei penal, a prudência e a cautela recomendam a paralisação de suas atividades. Há indícios abundantes de que se tratava de local com grande influência no cenário político do país, e que possíveis tratativas ali entabuladas fizeram eclodir várias linhas investigativas”, escreveu o juiz de Brasília em trecho do despacho.