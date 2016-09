Justiça Eleitoral defere candidatura de Zé Gomes em Itumbiara

Apesar de pedidos de impugnação do registro do petebista, TRE-GO entendeu que ex-prefeito não tem qualquer impedimento para disputar as eleições deste ano

O candidato à Prefeitura de Itumbiara Zé Gomes (PTB) teve, nesta sexta-feira (9/9), o registro de sua candidatura deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Em decisão do juiz Flávio Fiorentino de Oliveira, da 16ª Zona Eleitoral, as duas ações de impugnação que existiam contra a candidatura do ex-prefeito foram julgadas improcedentes.

Zé Gomes era apontado como inelegível por responder a processos de improbidade administrativa entretanto, ressaltou a sentença divulgada nesta sexta, não houve nenhuma condenação por enriquecimento ilícito seu ou de terceiros. Além disso, a segunda ação tem base em um processo ainda não transitado em julgado.

A ação da Coligação Pra Fazer Muito Mais, pela qual concorre o candidato do PR, Álvaro Guimarães, pedia a impugnação da candidatura do petebista. A segunda ação pedia o impedimento do registro da Coligação Itumbiara Sabe o Que Quer, à qual pertence o ex-prefeito da cidade, e foi interposta pelo Ministério Público Eleitoral.

A defesa de Zé Gomes ressaltou que não havia motivos para a impugnação da candidatura. “Estamos de acordo com o que foi decidido pelo TRE-GO. Não houve condenação por enriquecimento ilícito e, por isso, entendemos a decisão como correta.”.