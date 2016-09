Justiça Eleitoral declara Divino Lemes inelegível

Candidato do PSD e seu vice, o vereador Vilmar Lima, foram condenados por improbidade administrativa e registro da chapa foi impugnado

O candidato à Prefeitura de Senador Canedo Divino Lemes (PDS) foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral. Em decisão publicada nesta quinta-feira (15/9) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o juiz Marcelo Lopes, da 40a Zona Eleitoral, acolheu recursos do Ministério Público Eleitoral e indeferiu a chapa do candidato, que inclui também o vereador Vilmar Lima (PSDB).

Divino foi condenado por improbidade administrativa por doar área pública da Prefeitura de Senador Canedo, de valor superior a R$ 3 milhões, para uma empresa privada que seria de propriedade real de Vilmar, sem fazer a avaliação do vem ou concorrência pública. Eles foram condenados a cinco anos de direitos políticos cassados em decisão de julho de 2016. O caso também se enquadra, na decisão do juiz, na Lei da Ficha Limpa.

Julgando procedente o pedido de impugnação, o juiz suspendeu ambas as candidaturas por causa da inelegibilidade. “Acolho, pois, as impugnações apresentadas, razão pela qual indefiro o pedido de registro da chapa, nos termos do artigo 49 da Resolução TSE nº 23455/2015”, escreveu o magistrado.

O Jornal Opção entrou em contato com Divino Lemes, mas nos foi informado que ele estava em reunião e, até o fechamento da matéria, não conseguiu sua resposta sobre o caso.