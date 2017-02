Justiça condena dois acusados de envolvimento em estupro coletivo no Rio

Raí de Souza e Raphael Assis Duarte Belo foram condenados a 15 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Terceiro acusado continua foragido

A 2ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá condenou na última segunda-feira (20/2) dois dos acusados de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos em maio do ano passado, no Rio de Janeiro. A Justiça considerou que Raí de Souza e Raphael Assis Duarte Belo participaram do estupro, ocorrido em 21 de maio de 2016 na comunidade do Barão, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade.

Eles foram condenados a 15 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Além disso, precisarão pagar 306 dias-multa. O terceiro acusado, Moisés Camilo Lucena, ainda não foi julgado, porque, apesar de ter sua prisão preventiva decretada pela Justiça, continua foragido.

O processo tramita em segredo de Justiça, devido à necessidade de preservar a imagem e a identidade da adolescente.