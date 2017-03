Justiça afasta Joesley Batista do conselho de administração da J&F

Segundo pedido do MPF, empresário descumpriu medidas cautelares impostas contra ele na primeira fase da operação que apura fraudes em fundos de pensão

O juiz da 10ª Vara Federal em Brasília Vallisney de Souza Oliveira determinou, nesta sexta-feira (31/3), o afastamento do empresário Joesley Mendonça Batista do comando do conselho de administração da holding J&F, controladora do frigorífico JBS e da Eldorado Celulose.

A empresa deve, agora, selecionar em até 30 dias um novo presidente para o conselho de administração da companhia de celulose.

A decisão atendeu pedido feito pelo Ministério Público Federal (MPF), que acusou o empresário de descumprir medidas cautelares impostas contra ele na primeira fase da Operação Greenfield, da Polícia Federal (PF). A operação apura supostas fraudes em fundos de pensão.

Joesley Batista foi também, proibido de deixar o país sem autorização judicial. O magistrado determinou ainda o bloqueio das ações da holding na empresa Eldorado e a abertura dos contratos com os fundos de pensão para que possam ser alvo de auditoria.

De acordo com o MPF, após a primeira fase da Operação Greenfield, Joesley e outro acusado tentaram esconder irregularidades da Eldorado Celulose por meio de uma empresa de auditoria e de um escritório de advocacia.

A primeira fase da Operação Greenfield foi deflagrada em setembro de 2016, para investigar fraudes e irregularidades na administração de quatro dos maiores fundos de pensão do país: Funcep, Petros, Previ e Postalis. Dezessete pessoas foram conduzidas e liberadas após prestar depoimento, entre elas o ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, alvo também da Operação Lava Jato. (Com Agência Brasil)