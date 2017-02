Júlio da Retífica é eleito 1º secretário da Mesa Diretora da Assembleia

Deputado foi escolhido por unanimidade depois que o ex-presidente Helio de Sousa (PSDB), que ocuparia o cargo, renunciou

O deputado estadual Júlio da Retífica (PSDB) foi eleito, nesta quarta-feira (1/2), 1º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ele foi escolhido por unanimidade depois que o ex-presidente da Casa, Helio de Sousa (PSDB) renunciou. Helio havia sido eleito em julho do ano passado, mas optou por não assumir.

“É um orgulho e uma satisfação estar participando da Mesa Diretora e poder ajudar na administração da Casa. Vamos estar juntos lutando para que o Poder Legislativo realize um excelente trabalho”, afirmou ele.

Dois dias depois de ter oficialmente desistido do cargo, alegando motivo de foro íntimo, Helio de Sousa reafirmou que renunciou porque quer desenvolver seu trabalho no Plenário. Nos bastidores, corria a informação de que ele poderia assumir um cargo no Governo do Estado ou no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

No dia em que fez o anúncio, ele afirmou que queria ter atuação mais destacada nas comissões técnicas da Casa. Helio disse que não pretende postular presidências ou vice-presidências de nenhum colegiado por enquanto.

Mesa Diretora

A Mesa Diretora foi eleita para o biênio 2017-2018 com o deputado José Vitti (PSDB) na presidência; Manoel de Oliveira (PSDB), como 1º vice-presidente; Henrique Arantes (PTB), como 2º vice-presidente; Helio de Sousa (PSDB), como 1º secretário; Bruno Peixoto (PMDB), como 2º secretário; Lincoln Tejota (PSD), como 3º secretário e Humberto Aidar (PT), como 4º secretário.