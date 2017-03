Jovem de 18 anos é morto a facada em quitinete de Goiânia

Rapaz foi encontrado em sua casa pelo irmão. Segundo a PC, era usuário de drogas e tinha passagem pela polícia

O jovem Salomão Oliveira, de 18 anos, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (20/3) na quitinete onde morava, no setor Santo Hilário, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Civil, que investiga o caso, a vítima estava caída no corredor da residência e tinha um ferimento de faca no pescoço.

O jovem foi encontrado no local pelo irmão mais velho, que tentava contato com a vítima desde o sábado a noite e não conseguia. O outro morador da quitinete, um homem de 45 anos, não estava no local. Testemunhas não souberam dizer se o rapaz vinha sofrendo ameaças, mas sabe-se que Salomão era usuário de drogas e tinha várias passagens pela polícia.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.