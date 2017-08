Jovem acusa cantor de homofobia após agressão e brincadeira de mau gosto em show

Vídeos que correm nas redes sociais mostram momento de confusão e constrangimento vivido por rapaz em uma apresentação da banda Forró de Qualidade, no Ceará

Um jovem da cidade de Morada Nova, no interior do Ceará, prestou queixa na polícia contra o cantor Alesson Porto, vocalista da banda Forró de Qualidade, e outros integrantes do grupo por homofobia e agressão, informou nesta terça-feira (1º/8) o jornal “Extra”.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos de confusão durante um show do grupo na cidade. Nas gravações, o jovem aparece sofrendo constrangimento e até mesmo agressões físicas depois de ser chamado ao palco.

Logo no início de um dos vídeos é possível ver o vocalista da banda “agarrando” o fã, no meio do show, e simulando movimentos sexuais por trás dele. O jovem ainda tenta fugir das investidas, mas é perseguido pelo músico de forma insistente e constrangedora.

Em um outro vídeo, o vocalista ainda grita com o jovem, o chama de “viado”, e o expulsa do palco. Neste momento, o rapaz chega a levar um chute de outro integrante da banda e é praticamente carregado para fora da apresentação.

À reportagem do “Extra”, o delegado responsável pelo caso disse que a vítima foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito e adiantou que começará a analisar as imagens com calma para dar prosseguimento à investigação.

Em resposta, o cantor Alesson Porto publicou um vídeo dando sua versão para o caso. Na gravação, ele diz que a banda não compactua com qualquer tipo de homofobia e que os vídeos que circulam na internet são tendenciosos. Confira abaixo ambos os vídeos: