Jovair Arantes retoma nesta semana negociações para assumir ministério

Desde a eleição da mesa diretora da Câmara, deputado goiano é cotado para compor o primeiro escalão do governo federal

O deputado federal e líder do PTB na Câmara, Jovair Arantes (GO) deve voltar a se reunir com o presidente Michel Temer (PMDB) esta semana para avançar nas negociações sobre a possibilidade de assumir algum ministério.

“Certamente conversaremos com presidente Michel Temer ainda esta semana sobre este tema. Por enquanto, continuo focado no mais importante que é o meu trabalho como representante de Goiás”, disse ao Jornal Opção.

Nos bastidores, Jovair é cotado para assumir o Ministério do Esporte ou Turismo, vagas hoje ocupadas pelo PMDB, ou pode ainda substituir o petebista Ronaldo Nogueira no Ministério do Trabalho. Ao Jornal Opção, o deputado goiano preferiu não comentar possíveis pastas. “Tem que ser alguma coisa que atenda aos interesses de Goiás. Se for um cargo apenas para ‘tampar buraco’, não me interessa”, afirmou.