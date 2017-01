Jovair nega que Rosso tenha desistido de disputar Presidência da Câmara

Deputado federal afirmou que decisão do adversário do PSD de liberar voto da bancada não significa que eles tenham unido candidaturas

O deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO) negou, em entrevista ao Jornal Opção, que seu colega de Casa, Rogério Rosso (PSD-DF) vá desistir de sua candidatura à Presidência da Câmara dos Deputados. A questão foi levantada depois de a Folha de São Paulo revelar que Rosso liberou a bancada do PSD para votar como quiser nas eleições.

Para Jovair, no entanto, a decisão de Rosso não significa que ele pretenda desistir da disputa. O petebista disse apenas que está cuidando da própria campanha, viajando pelo Brasil inteiro. “A recepção está muito boa, estou muito otimista, estamos crescendo”, declarou ele.

Goiás tem dois deputados federais eleitos pelo PSD, Heuler Cruvinel e Thiago Peixoto. Ambos estão de férias e ainda não definiram em quem votarão. Ao jornal, eles disseram apenas que se reunirão com os dois candidatos depois do dia 20, quando retornam à capital federal. A opinião deles, no entanto, é unânime: O melhor caminho é a união dos dois nomes.

Apesar de terem acabado lançando candidaturas avulsas, Rosso e Jovair fazem parte do mesmo grupo, o chamado Centrão, que é formado por parlamentares do PP, PR, PSD, PTB, PROS, PSC, SD, PRB, PEN, PTN, PHS e PSL. Inicialmente, a tese geral era pela defesa de prévias para obter unidade dos 219 deputados em torno de um só nome para conseguir bater o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Maia tenta se viabilizar mesmo com um parecer da assessoria da Câmara que afirme que a regra que impede a reeleição em uma mesma legislatura também vale para mandatos-tampão. Sem a unidade do Centrão, o candidato do DEM pode ser eleito ainda no primeiro turno.