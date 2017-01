Jovair e Rosso entram com ação no Supremo para barrar eleição na Câmara

Petição espera impedir candidatura de Rodrigo Maia, do DEM, à reeleição

Quatro deputados federais entraram nesta segunda-feira (30/1) com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar barrar a eleição para a presidência da Câmara, prevista para esta quinta-feira (2). Os parlamentares são adversários do atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na disputa e afirmam que o democrata não pode ser reconduzido ao cargo. Outras três ações na Corte também contestam a eleição.

A petição é assinada pelos deputados Jovair Arantes (PTB-GO), Rogério Rosso (PSD-DF), André Figueiredo (PDT-CE) e Júlio Delgado (PSB-MG). Além de pedir a suspensão da eleição, os parlamentares querem impedir a Câmara de receber a candidatura de Rodrigo Maia, que pretende ser reconduzido ao cargo, embora ainda não tenha anunciado e oficializado o pedido.

Para os parlamentares, a Constituição e o Regimento Interno da Câmara impedem que membros da Mesa Diretora sejam reconduzidos ao cargo na mesma legislatura. Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara em julho do ano passado, para substituir Eduardo Cunha (PMDB), após a cassação do peemedebista.

A ação foi distribuída para o ministro Celso de Mello, que também relata as outras três que contestam a eleição. Em função do período de recesso na Corte, que termina na quarta-feira (1º), a questão poderá ser decidida liminarmente pela presidente, ministra Cármen Lúcia.

Retorno de Rosso

Rogério Rosso, que havia anunciado na semana passada suspensão das atividades de campanha, anunciou nesta segunda-feira (30), que retomará a agenda de candidato. De acordo com ele, a decisão se deve ao fato de o STF ainda não ter pautado para antes das eleições o julgamento das ações que pedem a suspensão da candidatura à reeleição de Maia. (Com informações da Agência Brasil)