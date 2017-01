“Jovair é articulado e tem chances de vencer eleição”, diz deputado do PMDB

Daniel Vilela defende candidatura de goiano à presidência da Câmara, independente de qualquer eventual definição da executiva peemedebista

Mesmo com algumas recomendações contrárias pelas executivas nacionais, parlamentares goianos têm, em peso, declarado apoio à candidatura de Jovair Arantes (PTB) à presidência da Câmara Federal. Nesta sexta-feira (27/1), em entrevista ao Jornal Opção, o deputado do PMDB Daniel Vilela reforçou o apoio ao petebista, independente de qualquer eventual definição do partido.

“Estou com Jovair, independente de qualquer decisão partidária. Se o partido decidir não apoiá-lo eu vou contra o partido. Ele tem preparo, tem viajado bastante, e está confiante no voto secreto”, comenta.

Para Daniel, a vitória de Jovair coloca Goiás em posição de prestígio e fortalece o Estado. Ele adianta, ainda, que o PMDB não deve fechar apoio a nenhum candidato, mas destaca que, caso isso ocorra, não abre mão do voto no conterrâneo.

“De qualquer maneira, o PMDB não deve fechar questão, acho que é certo. Nos próximos dias devem haver mais articulações”, pontua o peemedebista.

Assim como Daniel, outros deputados goianos, inclusive de partidos que anunciaram apoio a Rodrigo Maia (DEM), já sinalizaram voto favorável ao nome de Jovair. É o caso de Magda Mofatto, do PR, de Heuler Cruvinel e Thiago Peixoto, ambos do PSD, e de Roberto Balesta, do PP.