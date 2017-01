Jovair Arantes nega tentativa de adiar eleição na Câmara

Sugestão foi feita por deputado paulista, mas partido segue fazendo campanha para o dia 2 de fevereiro

O candidato à presidência da Câmara pelo PTB, o deputado goiano Jovair Arantes, afirmou ao Jornal Opção neste sábado (14/1), que o partido não trabalha pelo adiamento da eleição. Na sexta-feira (13), foi noticiado que a legenda estaria estudando entrar com um requerimento para mudar a data da eleição do dia 2 para o dia 10 de fevereiro.

Segundo ele, essa foi uma ideia de um membro do PTB de São Paulo — o presidente paulista da legenda, Campos Machado — mas que não representa a ideia do partido. “Estamos trabalhando e fazendo campanha para o dia 2, data determinada por Rodrigo Maia [DEM-RJ]”, afirmou. O deputado goiano está em Santa Catarina e deve seguir para o Espírito Santo ainda neste sábado (14) para continuar apresentando sua candidatura.

Jovair comentou, ainda, o encontro que teve com o presidente Michel Temer (PMDB) na sexta-feira (13). Acompanhado do governador Marconi Perillo (PSDB), o deputado escutou do presidente que não há preferência por nenhum dos candidatos. Temer disse também que se algum candidato afirmar que tem a estrutura do governo federal durante a campanha, é uma mentira.

Além do goiano, disputam a presidência da Câmara o atual presidente, Rodrigo Maia, e o deputado Rogério Rosso (PSD-DF). Sobre Rosso, que chegou a ir ao lançamento da candidatura de Jovair, o líder petebista afirmou que os dois seguem dialogando e num eventual segundo turno contra Maia, um apoiará o outro.