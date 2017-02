José Nelto diz que Delegado Waldir tem interesse em se filiar ao PMDB

Em entrevista ao Jornal Opção, entretanto, deputado garante que não há planos para deixar PR

Conforme adiantado pela coluna Bastidores, o PMDB abriu negociação com o deputado federal Delegado Waldir (PR) para incluí-lo nos quadros do partido. O convite partiu do presidente regional da legenda, deputado Daniel Vilela (PMDB), e do deputado estadual José Nelto (PMDB).

Em entrevista nesta quarta-feira (15/2), Nelto garantiu que o ex-candidato a prefeito de Goiânia tem demonstrado interesse em se filiar ao PMDB, já de olho nas eleições de 2018. “Estive reunido com ele e vamos procurá-lo nacionalmente para formarmos um chapa competitiva. Vamos, na verdade, abrir a porta para todos aqueles que queiram deixar a base do governo goiano”, disse.

Procurado pela reportagem, entretanto, Delegado Waldir desmente o interesse em deixar o PR. Segundo ele, há um compromisso firmado com a legenda, o qual não pretende quebrar. Ele confirmou que foi sondado por peemedebistas e se diz agradecido, mas reitera a negativa ao convite.

“Não custo no prato que comi. Permaneço no PR, pois não serei antiético. O partido me permitiu ser prefeito e, então, tenho uma gratidão”, arrematou.