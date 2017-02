José Eliton: “2017 e 2018 serão de crescimento para Goiás”

Vice-governador se afirmou otimista durante Fórum de Desenvolvimento Municipal, em Piranhas, em que governo entregou pacote de medidas para promover desenvolvimento

O vice-governador José Eliton (PDSB) afirmou, durante o Fórum de Desenvolvimento Municipal em Piranhas, região oeste do estado, na última sexta-feira (10/2), que 2017 e 2018 serão muito positivos para Goiás em termos de crescimento. No evento, ele representou o governador Marconi Perillo (PSDB), e assinou o Plano de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental do município, construído coletivamente pelas lideranças e poder local.

Classificando o governo Marconi como “municipalista”, o vice-governador afirmou que parte do esforço para equilibrar as contas do estado foi para criar a oportunidade de fazer investimentos nos municípios. Segundo ele, iniciativas como a da Prefeitura de Piranhas, que promoveu o evento em parceria também com o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), serão sempre apoiadas pelo governo do estado.

“Vamos apoiar esses movimentos, não só aqui, porque essa experiência haverá de expandir para todas as regiões do estado, uma vez que é o trabalho que dá a independência, é o esforço que garante o exercício pleno da cidadania”, destacou.

Para ele, a Semana do Desenvolvimento Municipal de Piranhas é um evento que prepara a economia local, qualificando quem quer empreender. “E também ajuda os prefeitos na organização do pensamento sistemático, do processamento de informações para uma gestão profissional, uma gestão dos tempos atuais”, disse José Eliton.

E continuou: “Nós temos que fazer com que a sociedade tenha condições de sonhar, sonhar com dias melhores para seus filhos, com perspectivas para crescer e avançar; é nessa trilha que vamos seguir, o governador Marconi e eu, tendo a coragem de enfrentar os desafios, de quebrar paradigmas, mas sempre de olhar para adiante, de avançar”

Plano de Desenvolvimento

O Plano de Desenvolvimento Municipal foi construído coletivamente por representantes dos diferentes segmentos da comunidade de Piranhas, durante a Semana do Desenvolvimento. Além de mobilizar lideranças e poder público na definição das prioridades para o município, a construção do projeto, a partir da metodologia aplicada pelo Sebrae, estabelece na cidade uma estrutura de governança capaz de acompanhar a execução de tudo o que foi planejado.

O fórum contou com palestras e reuniões técnicas para a formatação do documento final resultante das discussões com a comunidade. Nos dias que antecederam o fórum, os técnicos do Sebrae e do poder público local realizaram reuniões no Sindicato Rural e também no Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego).

Para o gerente do Sebrae Goiás, Augusto de Araújo, a elaboração coletiva do plano, com foco em três eixos — desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e desenvolvimento ambiental –, é “um momento riquíssimo em que todos, mesmo que nas eleições não tenham estado do mesmo lado do palanque, se unem em defesa dos interesses da cidade”.

A solenidade, na Câmara Municipal de Piranhas, contou com a presença do prefeito Eric de Melo Silveira (PP); do presidente da Câmara, vereador João Leones Martins (PTB); e de prefeitos de outros municípios, entre eles os prefeitos de Ceres, Bom jardim, Aragarças, Baliza, Doverlândia, Caiapônia, Iporá, Arenópolis e Diorama, entre outras cidades. O senador Wilder Morais (PP) e o deputado estadual Virmondes Cruvinel (PPS), também estiveram presentes.