José Eliton avança na definição de obras prioritárias para Goiás em 2017

Focando em obras estruturantes e ações de desenvolvimento, vice-governador e equipe técnica devem apresentar lista de empreendimentos nos próximos dias

O vice-governador e secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), José Eliton (PSDB), e equipe técnica trabalham nos últimos detalhes de uma lista de empreendimentos, investimentos e ações prioritárias que devem ser prioridade do Governo de Goiás em 2017.

O documento segue uma relação de solicitações feitas por secretarias e órgãos do governo e deve ser apresentada ao governador Marconi Perillo (PSDB) nos próximos dias. Governador e vice também definirão um cronograma de reuniões nos municípios goianos para discutir a aplicação de parte desses investimentos com a sociedade organizada e a população.

Na relação que está sendo preparada, consta a conclusão de hospitais regionais, investimentos em rodovias estaduais, ampliação de recursos destinados à segurança pública, saneamento e para o Programa Estadual de Inovação e Tecnologia – Inova Goiás, que tem como meta aumentar a produtividade da economia e fazer com que o estado assuma uma posição de vanguarda no cenário nacional e internacional nos próximos anos.

O vice-governador destaca que a definição da lista de obras e ações faz parte da primeira etapa de um programa que inclui também visitas a mais de 150 municípios. “Com essa agenda, a ser executada ainda nesse primeiro semestre, vamos avaliar junto à população as necessidades de investimentos e o melhor destino para que possam impactar no desenvolvimento econômico e social de cada região do estado”, acrescenta.

O principal objetivo dar uma destinação correta aos recursos provenientes da venda da Celg. “Não queremos pulverizar esses investimentos, por isso fizemos um levantamento de obras em todos os cantos do estado”, relata o vice-governador. “É preciso aproveitar muito bem esses recursos, de modo que a população sinta efetivamente os resultados práticos, não só na inauguração da obra, mas em decorrência da sua utilização”, afirma.