José Eliton anuncia novo eixo logístico de desenvolvimento no norte e nordeste de Goiás

Uma das prioridades é a ligação dos municípios das duas regiões por meio de rodovias que serão finalizadas ou construídas

“Vamos inaugurar um novo eixo logístico de desenvolvimento que vai alavancar os índices de competitividade e, com isso, diminuir custos com transporte no norte e nordeste”, afirmou o vice-governador José Eliton (PSDB), em Campos Belos, nesta segunda-feira (20/02). Ele ressaltou que obras importantes do governo estadual a serem realizadas nos próximos dois anos serão fundamentais para o desenvolvimento econômico e social das duas regiões.

O vice-governador foi a Campos Belos a convite do prefeito Eduardo Terra (PR). Uma das prioridades é a ligação dos municípios da região nordeste com outros do norte, por meio de rodovias que serão finalizadas ou construídas. Atualmente, é necessário retornar próximo à Brasília, único acesso pavimentado entre as duas regiões. “Rodovias que ligam Colinas do Sul a São Jorge e Niquelândia, por exemplo, são algumas delas”, disse.

Ao citar o grande volume de investimentos que será implementado nos próximos dois anos, José Eliton lembrou a todos da recuperação da economia goiana, derivada do ajuste fiscal realizado pelo governador Marconi Perillo (PSDB) em 2014, o que proporcionou autonomia financeira e formação de superávit primário aos cofres do Estado. “Por meio dessas medidas de austeridade é que podemos agora iniciar um novo ciclo de desenvolvimento, com obras que serão realizadas em todos os municípios goianos”, disse.

Juntamente com o prefeito Eduardo Terra, participaram da reunião os gestores de Alto Paraíso, Martinho Mendes da Silva (PR); de Cavalcante, Josemar Saraiva Freire (PSDB); Colinas do Sul, Adriano Passos (PR); Divinópolis, Alex Santa Cruz Oliveira (PPS); Monte Alegre, Juvenal Fernandes de Almeida (PR); São João D’Aliança, Débora Domingues Carvalhêdo (PR); e Teresina, Josaquim Miranda (PSDB). Acompanham o vice-governador o deputado estadual Iso Moreira (PSDB) e a deputada federal Magda Mofatto (PR), além do secretário de Governo, Tayrone Di Martino, e o superintendente de Desenvolvimento Agrário e Fundiário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED), Warner de Sousa Barbosa.

Estado referência

José Eliton reforçou a determinação do governador de que seja estabelecida uma relação de proatividade com todas as prefeituras e, com isso, Goiás seja referência em nível nacional como o estado com maior volume de obras proporcionais do Brasil.

Ao tratar do pacote de investimentos da ordem de R$ 2 bilhões em obras estruturantes, saúde, educação, segurança pública, inovação tecnológica, entre outras, para os anos de 2017 e 2018, Eliton relatou que, somente para aplicações diretas nos municípios serão destinados cerca de R$ 400 milhões. “Retornarei aos municípios a partir de março para discutir com prefeitos, lideranças classistas e com a sociedade a aplicação desses recursos”, disse.

O vice-governador evidenciou também a decisão do governo em empregar os recursos oriundos da venda da Celg em obras estruturantes. “Não incorreremos no erro que foi cometido quando venderam Cachoeira Dourada, ocasião em que pulverizaram os recursos”, ressaltou.

Parcerias

O prefeito de Cavalcante, Josemar Saraiva Freire, ao falar das parcerias entre o governo de Goiás e a administração municipal, disse estar animado com a presença do vice-governador, que vem e conhece de perto os problemas e demandas da região. “Cavalcante só se desenvolverá com a ajuda do governo, e sei que posso contar com o governador Marconi Perillo e com o nosso vice José Eliton”, relata.

Assim como a prefeita de São João D’Aliança, Débora Domingues Carvalhêdo, o gestor de Colinas do Sul, Adriano Passos, falou das demandas do município e, entre elas, a necessidade de investimentos em pavimentação asfáltica. “Estou confiante que a união de esforços entre o governo de Goiás e os municípios da região trará mais investimentos para as nossas populações”, ressalta. Fala endossada pelo prefeito de Campos Belos, Eduardo Terra, ao agradecer o vice-governador pela ida ao município e por ouvir as demandas da região.