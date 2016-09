José Eduardo Cardozo pode ser candidato à presidência em 2018, diz jornal

Colunista d’O Globo, Ancelmo Gois, afirmou que advogado de Dilma saiu fortalecido para a disputa após defender ex-presidente no processo de impeachment

O ex-ministro da Justiça e advogado de Dilma Rousseff (PT), José Eduardo Cardozo, teria saído do processo de Impeachment como um nome forte para as eleições presidenciais de 2018. A aposta é de Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Cardozo também deve abrir um escritório de advocacia em Brasília.

Um dos mais ferrenhos aliados da presidente, Cardozo teve papel de destaque no processo. Além de defendê-la na questão das acusações de crime de responsabilidade fiscal, o advogado sempre criticou os ataques pessoais endereçados à petista.

Cardozo chegou a chorar nos últimos dias do processo, especialmente depois que Janaína Paschoal, uma das juristas responsáveis pelo pedido de impeachment, afirmou, na tribuna, que o fez pensando no futuro dos netos de Dilma. Em entrevista, ele disse que a afirmação dela era “inadmissível”.