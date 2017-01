Jornalista compra briga com Danielle Winits e revela segredo bombástico da atriz

Troca de ofensas nas redes sociais acabou ganhando proporções gigantescas e virou motivo até para ameaças de agressão física

A atriz da TV Globo Danielle Winits e o colunista do jornal “O Dia” Leo Dias protagonizaram uma briga que ainda promete render bastante nas redes sociais. Tudo começou quando Danielle usou suas redes sociais nesta sexta-feira (6/1) para criticar o jornalista após ele ter publicado uma notícia sobre como ela teria furado a fila do aeroporto alegando estar grávida.

Chamado de mentiroso e “pseudo jornalista”, Leo Dias não deixou barato a revolta da atriz e deu o troco de forma nenhum pouco amistosa com direito a acusações sobre a vida amorosa de Winits.

Na resposta, o jornalista, além de chamar o desafeto de insuportável e de má atriz, também resolveu revelar um segredo que até então não havia publicado em sua coluna em “O Dia”, envolvendo Amaury Nunes, ex de Winits.

“Quer que eu lembre da última mentira que você contou para o Amaury Nunes, seu ex? Vocês foram jantar na Barra. Ele tinha acabado de chegar de um período nos EUA. O garçom perguntou se você queria o mesmo vinho da semana passada. Amaury olhou para você e perguntou: ‘Ué, você não bebe vinho com quem esteve aqui?’. Ao invés de falar que levou seu amante profissional trainer, você foi fazer um escândalo com o coitado do garçom”, acusou o jornalista. (Confira os prints abaixo)

Para completar a história, o atual marido de Winits, o ator André Gonçalves, resolveu comprar a briga da esposa e publicou um vídeo em que aparece ameaçando Leo Dias. “Já que você não respeita ninguém e mente, é o seguinte: Não tem processo, eu vou quebrar seus dentes.”