Jornalismo da PUC Goiás surpreende e sobe 200 posições no ranking das universidades

Curso reassumiu segunda colocação no Estado, sendo o 50º melhor do Brasil. Na avaliação do mercado, empata com a UFG

Subindo 200 posições em comparação com o ano passado, o curso de Jornalismo da PUC Goiás é um dos grandes destaques do Ranking Universitário da Folha (RUF), divulgado nesta segunda-feira (19/9).

Se em 2015 só não era pior que o da Faculdade Alves de Faria (Alfa), neste ano perde apenas para a Universidade Federal de Goiás (UFG). Na 50ª colocação do País, o curso de Jornalismo da PUC Goiás conseguiu sua melhor colocação na história da avaliação.

Inclusive, chega a empatar com a UFG no quesito “avaliação do mercado”, na 16ª posição. Contudo, perde nos demais.

O Jornalismo da federal goiana também merece destaque à parte: subiu 14 posições e está entre os 40 melhores do Brasil. O ranking da Folha avalia 195 instituições de ensino superior, considerando fatores como pesquisa, inovação, internacionalização, ensino e mercado.