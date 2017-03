Jornal Opção visitou Ice Bar de Goiânia e conta como foi experiência

Com temperaturas de até -10 ºC, local é decorado com pontos turísticos da capital esculpidos em gelo e degustação de cervejas e frios

O Supermercado Bretas inaugura nesta sexta-feira (17/3) uma experiência inédita na cidade: o Gyn Ice Bar, um bar literalmente feito de gelo. O Jornal Opção teve acesso antecipado à novidade que promete atrair muitos curiosos, principalmente em uma cidade cuja média de temperatura é bem alta.

Para entrar, basta comprar R$70 em cervejas especiais da Ambev, como a Colorado, que patrocina o bar, e a Wäls, Franziskaner, Goose, Hoegaarden, Patagonia e Leffe. O Ice Bar ficará por 60 dias em Goiânia.

Ao chegar no Ice Bar, os visitantes recebem um casaco apropriado para as baixas temperaturas e luvas, e ficam em um lounge climatizado para irem se ambientando. Lá dentro, as temperaturas chegam a 10° negativos. A idade mínima para entrar no bar é de 6 anos.

A decoração é toda inspirada na capital goianiense, com pontos turísticos esculpidos em gelo pelo artista Adriano Elias. No bar, os visitantes podem degustar frios, cervejas especiais e drinks não alcoólicos.

Serviço

Gyn Ice Bar

Onde: Bretas (Av. T-10, Setor Bueno)

Horário de funcionamento: De quinta-feira a domingo das 16 às 22 horas

(Estreia no dia 17 de março e fica aberto até 14 de maio)