Jogador Neymar anuncia carreira como cantor

Inesperado anúncio pegou internautas de surpresa e o assunto logo tomou conta das redes sociais

Galera, quarta eu começo minha carreira musical e vou lançar a 1ª música no meu face. Vai ter #Neymusico nos palcos sim. Cola lá. — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2016

Via Twitter, o jogador Neymar Jr. anunciou, neste domingo (11/9), um novo projeto de trabalho bem longe dos gramados. Na próxima quarta-feira (14), anunciou, ele irá lançar seu primeiro trabalho como artista musical.

“Galera, quarta eu começo minha carreira musical e vou lançar a 1ª música no meu face. Vai ter #Neymusico nos palcos sim. Cola lá”, adiantou no microblog, sem deixar pistas sobre o novo trabalho.

O inesperado anúncio pegou de surpresa os internautas e o assunto logo virou um dos mais comentados na rede social em todo o mundo.

Apesar da surpresa, os fãs do jogador já estão acostumados com a paixão de Neymar pela música. Não é raro encontra publicações do craque arriscando versos de canções conhecidas ou até mesmo tocando alguns instrumentos.