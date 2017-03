João Campos confirma articulação para concorrer ao Senado em 2018

Parlamentar, entretanto, reconhece dificuldade em concorrer na chapa majoritária governista: “Temos mais pretendentes do que vagas”

O deputado federal João Campos, do PRB, tem como meta a ampliação da representação política de seu partido em Goiás nas eleições de 2018. Em entrevista ao Jornal Opção, o deputado adiantou que o projeto para o próximo pleito é eleger uma bancada de ao menos três deputados estaduais, além de manter a representação na Câmara Federal e indicar o seu nome para a disputa ao Senado.

Conforme adiantado na coluna Bastidores em outras ocasiões, João Campos confirma as articulações para concorrer ao Senado no ano que vem. “Contamos com um conjunto de forças que nos apoiam nesse sentido”, adianta.

O parlamentar reconhece a dificuldade em concorrer na chapa majoritária governista, mas diz confiar na sabedoria do governador Marconi Perillo (PSDB) e de seu vice, José Eliton (PSDB).

“Temos mais pretendentes do que vagas. São quatro vagas na majoritária e o número de pessoas interessadas está mais que o dobro. O que vai valer é a inteligência e habilidade política do governador e vice. Cabe a nós, agora, fortalecer nosso projeto”, finaliza.