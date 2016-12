Jeferson Rodrigues toma posse como deputado estadual

Deputado do PRB assumiu mandato depois de recontagem de votos determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral

Jeferson Rodrigues (PRB) tomou posse nesta quinta-feira (22/12) do mandato de deputado estadual em cerimônia na Assembleia Legislativa de Goiás. Após dois anos da eleição de 2014, Rodrigues conquistou uma vaga no parlamento goiano depois de decisão do Tribunal Superior eleitoral que validou os votos conquistados pelo agora prefeito eleito de Nerópolis, Gil Tavares (PRB). Pelo recálculo do quociente eleitoral, o PRB ganha direito a uma vaga na Assembleia. Quem perde a cadeira e passa a ser primeiro suplente é Santana Gomes, do PSL, que já afirmou que vai recorrer da decisão.

Em sua fala, Jeferson Rodrigues confessou profunda dileção e gratidão ao advogado do PRB em Goiás, Aurelino Ivo Dias, além disso agradeceu a cada membro da Igreja Universal presente na solenidade, reforçando estima por seus familiares. “Confiei em Deus e conseguimos essa vitória”, ressaltou.

O novo deputado contou alguns planos de trabalho durante os dois anos em que estará atuando na Assembleia. “Hoje o PRB está no Ministério de Indústria e Comércio do Brasil. Vamos procurar ser o porta-voz desse ministério em Goiás, juntamente com o governador do Estado, Marconi Perillo, e com o deputado federal João Campos”, destacou.

Estiveram presentes na cerimônia de posse, além do presidente da Casa, Helio de Sousa (PSDB), e do novo deputado Jeferson Rodrigues (PRB): deputado Álvaro Guimarães (PR); líder do Governo, deputado José Vitti (PSDB); deputado federal e líder do PRB em Goiás, João Campos. Também participaram do evento familiares de Jeferson e membros da Igreja Universal, da qual ele é pastor.

Helio de Sousa parabenizou o deputado, desejou-lhe sorte e se dispôs a ajudá-lo em qualquer eventualidade. “Estamos atendendo a uma notificação judicial para dar posse ao deputado Jeferson Rodrigues, um deputado da base que está vindo para agregar”, explicou.

Helio reconheceu a importância e ressaltou os serviços prestados pelo deputado Santana Gomes (PSL), que está sendo substituído. E expressou sua certeza de que Santana será encaixado novamente no Parlamento. “Santana foi o deputado da base do Governo mais aguerrido da Casa. Já houve um pedido unânime ao governador Marconi Perillo (PSDB), para que Santana retorne ao Parlamento.”

O líder do Governo, deputado José Vitti, que em 1º de fevereiro assumirá a presidência da Casa de Leis, ressaltou que em 2010 Jeferson foi um dos deputados mais votados nas eleições e, em 2014, também obteve um número muito expressivo, porém, infelizmente, por questões das particularidades eleitorais, só após dois anos está chegando ao Parlamento. “Apesar desse impasse, tenho certeza de que nestes próximos dois anos você fará jus a todos esses votos recebidos”, afirmou o próximo presidente da Assembleia.

Jeferson Rodrigues é natural de Goiânia e obteve 36.369 no pleito de 2014, pelo PRB. Ele foi pastor da Igreja Universal do Reino de Deus por 22 anos. Na esfera pública, comandou, de 2011 a 2013, a Secretaria Extraordinária para Assuntos Religiosos e Sociais e exercia, até o momento da sua diplomação como deputado, a função de assessor especial da Governadoria.