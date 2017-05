JBS delata pagamento de US$ 150 mi em propina a Lula e Dilma

Ex-presidentes Lula e Dilma são citados por Joesley Batista como beneficiários do esquema de beneficiamento da empresa junto ao BNDES

Alguns trechos da delação premiada da JBS, divulgada nesta sexta-feira (19/5) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), comprometem os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT).

No trecho 1 da colaboração, Joesley Batista descreve o fluxo de duas “contas correntes” de propina no exterior, cujos beneficiários seriam os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, e que no ano de 2014 teria alcançado os US$ 150 milhões. Segundo a delação, o responsável pela operação das contas era Guido Mantega, ex-ministro dos governos petistas.

Joesley Batista, disse que transferiu para contas no exterior US$ 70 milhões destinados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais US$ 80 milhões em conta, também no exterior, em benefício da ex-presidente Dilma Roussef.

A ex-presidente Dilma negou irregularidades, e disse que “são improcedentes e inverídicas as afirmações do empresário”.

Em outro trecho, Joesley afirma que a JBS teria depositado cerca de R$ 300 milhões em propina devida ao Partido dos Trabalhadores (PT) numa conta secreta controlada pelo próprio Joesley na Suíça. A titular da conta seria uma empresa de fachada sediada no Panamá.

A informação é de que todo esse montante era advindo de vantagens indevidas que a empresa obtinha junto ao BNDES durante a gestão do PT, especialmente nos anos em que Luciano Coutinho era presidente do banco.

Em 2010, a empresa afirma que fez repasse de R$ 30 milhões para a campanha de Dilma, por intermédio do ex-ministro Antonio Palocci.

Em nota, a defesa do ex-presidente Lula disse que os trechos da delação “vazados à imprensa” mostram que as afirmações de Joesley Batista em relação a ele “não decorrem de qualquer contato com o ex-presidente, mas sim de supostos diálogos com terceiros que sequer foram comprovados”.

Além disso, a nota assinada pelos advogados do ex-presidente afirma que a referência a seu nome apenas “confirma” a tese de que delações premiadas só são aceitas pelo Ministéiro Público se fizerem referência a Lula.