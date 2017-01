Jayme Rincón diz que é “louvável” Iris tentar se modernizar com ajuda de Marconi

Presidente da Agetop destacou, ainda, que sempre defendeu parceria entre o governador e o prefeito de Goiânia

O presidente da Agência Goiana de Transportes Obras e Públicas (Agetop), Jayme Rincón (PSDB), afirmou, por meio de nota, que sempre defendeu a aproximação do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), e do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), “mesmo havendo forte resistência dos dois lados”.

No texto, endereçado ao chefe de Gabinete do peemedebista, Paulo Ortegal, rebate críticas e reitera que estado e prefeitura devem, sim, aumentar as parcerias pelo bem da população. “É louvável que [Iris] tenha aceitado a ajuda de técnicos do governo estadual para ajudá-lo na modernização da estrutura da prefeitura. O próprio Paulo [Ortegal], como a grande maioria dos que cercam Iris, no fundo acha que o prefeito tem que dar uma oxigenada nas suas práticas e ideias”, escreveu.

Rincón fez questão de enaltecer a história do prefeito da capital e que torce, de verdade, para que ele obtenha êxito. “Espero que com novas ideias e sem os equívocos do passado, o novo prefeito possa melhorar a vida do goianiense”, arrematou.

Veja a nota completa: