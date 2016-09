Jards Macalé se apresenta na abertura da 16ª edição do Goiânia Mostra Curtas

Músico fará pocket show, no dia 4 de outubro, no Teatro Goiânia, com entrada franca

O nome de Jards Macalé surge naturalmente em referências ao conceito de artista independente no País. Moderno e irreverente, o músico transita com liberdade em diversas esferas da arte, tendo sido parceiro musical de poetas e trabalhado com cineastas e artistas plásticos. A sinergia cultural foi o mote para a diretora da Goiânia Mostra Curtas, Maria Abdalla, convidar o cantor e compositor para abrir a 16ª edição do festival, que começa no dia 4 de outubro, no Teatro Goiânia. O pocket show será durante a abertura da mostra, às 20 horas, com entrada franca.

“A modernidade e irreverência de Jards Macalé são muito importantes para a cultura brasileira. Ele sempre esteve na vanguarda. É um violonista primoroso, e tem uma grande importância como músico, compositor e intérprete. Sua obra é atual e, cada vez mais, valorizada”, afirma Abdalla.

Para o pocket show, Macalé preparou um repertório com suas composições essenciais, como Farinha do Desprezo, Movimento dos Barcos, Gotham City, Vapor Barato, Hotel das Estrelas, Negra Melodia, Mal Secreto, entre outras de sua galeria de sucessos.

Festival

A 16ª edição do Goiânia Mostra Curtas acontece entre os dias 4 e 9 de outubro em Goiânia. O evento promove e divulga curtas-metragens produzidos em todo o território nacional e neste ano traz, além das mostras competitivas, uma mostra especial: a Curta Mostra Especial – Cinema Negro Brasil Contemporâneo.

Diferentemente das demais integrantes da programação do festival, a seleção de filmes é temática e tem o objetivo de criar um espaço de debate e reflexão acerca do tema, escolhido anualmente pela diretora Maria Abdalla. Segundo ela, o espaço “propõe um encontro entre expoentes do início do cinema negro no País e representantes da nova geração, que está cada vez mais forte. O protagonismo do negro transcende o cinema e precisa ser celebrado diariamente, em todas as esferas”.