Jardel Sebba lidera disputa em Catalão, diz pesquisa

Realizada pelo Instituto Tocantins Market, enquete apontou atual prefeito na primeira colocação, com 38,9% dos votos. Adib Elias aparece em segundo com 31,3%

O prefeito e candidato à reeleição Jardel Sebba (PSDB) lidera a disputa para prefeito de Catalão com 38,9% dos votos, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira (29/8) pelo jornal Diário da Manhã. O deputado estadual Adib Elias (PMDB) aparece na segunda colocação com 31,3%. Camila Campos, candidata do PSol, tem 3,8%. Indecisos representam 12,5% do eleitorado. Nulos e brancos, 13,8%.

A pesquisa, realizada pelo Instituto Tocantins Market entre os dias 22 e 24 de agosto, foi feita num universo de 400 entrevistas e foi registrada no TSE sob o número 06547/2016.

No quadro espontâneo, em que os eleitores são provocados a decidir sem o auxílio da cartela de nomes, Jardel outra vez aparece em primeiro, com 27,5% das intenções de voto, e Adib tem 21,1%. Camila não alcança 1%. Disseram estar ainda indecisos 29,4% dos entrevistados.

Os aliados de Jardel atribuem a liderança na pesquisa ao bom momento que vive a administração municipal, depois de um começo de mandato turbulento. Eles lamentam que a dívida deixada por antecessores tenha consumido tempo e energia do prefeito, que só agora está livre para se dedicar às demandas de Catalão. “Poderíamos estar com uma frente ainda maior”, afirma um político ligado a Jardel.