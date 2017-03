Jardel Sebba elogia José Eliton: “Revelação da política brasileira”

Tucano foi empossado nesta quarta-feira (1º) pelo governador em exercício no cargo de chefe do Gabinete de Gestão da Governadoria

O ex-prefeito de Catalão e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Jardel Sebba (PSDB), elogiou nesta quarta-feira (1º/3) a atuação do governador em exercício de Goiás, José Eliton (PSDB), adiantando o cenário político de 2018.

“Sei que a partir de abril do ano que vem iremos desfrutar da confiança e da batuta do senhor que é uma das maiores revelações do País”, disse referindo-se ao tucano.

Sebba tomou posse nesta quarta-feira como chefe do Gabinete de Gestão da Governadoria, durante solenidade no teatro do Instituto Tecnológico de Goiás (Itego) em Artes Basileu França, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

Além do ex-deputado, outros sete novos auxiliares foram empossados por José Eliton na ocasião, entre eles, o novo titular da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), professor Ricardo Brisolla Balestreri.

Em nome dos recém-empossados, Sebba discursou durante o evento, destacando a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo goianos. “É uma honra fazer parte desse governo e ser a caixa de ressonância entre governo e Assembleia”, disse.