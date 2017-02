Jardel Sebba deve assumir Articulação Política do governo

Ex-prefeito de Catalão é tido como nome certo para cuidar da interlocução entre Executivo e Legislativo

Considerado um dos braços-direitos do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), o ex-prefeito de Catalão Jardel Sebba (PSDB) está quase confirmado na Articulação Política do governo.

Apesar de não ser oficial, a expectativa é que, com a ida do atual responsável pela pasta, o competente e leal Sérgio Cardoso, para o Tribunal de Contas do Município (TCM), o ex-presidente da Assembleia Legislativa assuma o cargo.

Uma fonte disse ao Jornal Opção durante a posse da nova mesa diretora nesta quarta-feira (1º/2) que Jardel Sebba tem todas as credenciais para comandar a articulação política e deve aprofundar a relação entre Parlamento e Executivo. Justamente por isso o governador teria batido o martelo. Só falta a confirmação de Cardoso no TCM.

Questionado sobre a possibilidade, o deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB) confirmou que o tucano-chefe tem interesse que seu pai, Jardel Sebba, componha a administração. “Mas não sabemos mais a respeito de como seria isso. Estamos a disposição do governador para servi-lo em qualquer ocasião, por tudo que Marconi representa para nossa cidade e região. Onde pudermos contribuir, estaremos à disposição”, explicou.