Jardel realiza caminhada na Av. João Neves

Candidato à reeleição em Catalão, tucano também realizou comício em Pires Belo

Apoiadores da coligação “O Trabalho Vai Continuar”, secretários do município e candidatos percorreram a Avenida João Neves Vieira em grande caminhada em Catalão. Foram acolhidos pelos comerciantes que pararam o trabalho para cumprimentar o prefeito e candidato à reeleição Jardel Sebba (PSDB). A comitiva seguiu até a Represa do Clube do Povo, onde o prefeito agradeceu a presença de todos.

Ainda cumprindo agenda de campanha no último sábado (17/9), Jardel visitou o distrito de Pires Belo à noite, onde participou de comício junto ao candidato a vice-prefeito Luciano Tampa, a primeira-dama Anna Sebba e seu filho e deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB).

Candidatos a vereador discursaram sobre o distrito, que recebeu a construção da escola Dario Pires durante o mandato do prefeito Jardel, além de várias revitalizações e reformas na estrutura da cidade, como o recapeamento das ruas e as academia ao ar livre, contaram os apoiadores do tucano.