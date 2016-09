Jardel participa de caminhadas e recebe apoio da população

Candidato tucano e seu vice, Luciano Tampa (PSB) passaram por avenidas e praças de Catalão confiantes da vitória

A agenda deste sábado (3/8) de Jardel Sebba (PSDB), prefeito e candidato à reeleição em Catalão, contou com duas caminhadas com ampla participação da população. Pela manhã, ele se juntou à base aliada para cumprimentar os comerciantes e moradores das Avenidas José Marcelino e Vinte de Agosto.

No final do trajeto, ele e o candidato a vice-prefeito Luciano Tampa (PSB) discursaram em frente à praça Duque de Caxias, em meio a uma multidão de apoiadores. Ressaltando a importância da presença dos eleitores durante a caminhada, Tampa falou sobre a certeza da vitória nas urnas.

Os candidatos da coligação “O Trabalho Vai Continuar” ainda participaram, à tarde, de uma caminhada em Santo Antônio do Rio Verde. O distrito recebeu as obras de recapeamento asfáltico do programa Rua Nova, além de também receber investimentos para a revitalização de escolas, como a Escola Municipal Maria Conceição Martins Silva que, durante o mandato de Jardel, atingiu 4,8 no IDEB, nota acima da média estadual.