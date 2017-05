Jânio Darrot diz que Trindade investe mais em Educação do que determina Lei

Prefeito afirma que investimentos são maiores que os preconizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal

O prefeito de Trindade Jânio Darrot salientou a importância de investimentos em Educação durante o lançamento do programa Goiás na Frente – Educação, nesta quinta-feira (4/5). “Educação é a base de tudo para um futuro melhor para a nossa juventude. Em Trindade, nós investimos acima dos 25% preconizados na Lei de Responsabilidade Fiscal”, afirmou.

Sobre o programa lançado pelo governador, Jânio afirmou que é importante a intenção do governo de Goiás de se “preocupar e aportar mais recursos para a educação”. “Sempre tivemos uma parceria grande com o governo de Goiás. Com esse programa, Trindade vai receber muitos benefícios. Nossa expectativa é que esse programa possa fazer com que a educação seja cada vez melhor no nosso Estado”, acrescentou.

Além dos R$ 510 milhões anunciados pela secretária de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira, Trindade recebeu do governador de Goiás Marconi Perillo, por meio de convênios, recursos para obras de infraestrutura urbana, nas áreas da Educação e Saúde.

Pelo programa Goiás na Frente, Marconi vai liberar também mais R$ 5 milhões para a pavimentação asfáltica urbana de Trindade. “Nós vamos assinar agora esse convênio”, relata Jânio Darrot.

Goiás na Frente

Durante ato realizado no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, Marconi formalizou as medidas do pacote de benefícios para a rede estadual de Educação. O tucano anunciou investimentos de R$ 510 milhões em obras, por meio do Goiás na Frente Educação, realização de concurso público, reajustes salariais e concessão de gratificações, a renovação de programas de ensino-aprendizagem, reajuste no repasse do transporte escolar e entregou 75 ônibus.