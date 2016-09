Jânio Darrot diz que, sem propostas, adversários querem é dar continuidade a sua gestão

Prefeito de Trindade elencou conquistas de seus três anos e meio à frente da cidade e lembra que, quando tiveram oportunidade, oposicionistas nada fizeram

Líder absoluto nas últimas pesquisas divulgadas (Serpes e Instituto Paraná), o prefeito de Trindade, Jânio Darrot (PSDB), visitou o Jornal Opção nesta sexta-feira (2/9) e disse que seus adversários reconhecem o sucesso de sua gestão e querem mesmo é “dar continuidade” ao que está sendo feito.

Para ele, a transformação pela qual a Capital da Fé passou nos últimos três anos e meio mostram que é possível fazer muito, mesmo com pouco recurso — “o segredo é saber buscar parcerias”. “A credibilidade que conquistamos junto à população nos permite defender mais um mandato. Nossa gestão é voltada para os que mais precisam do serviço público”, completou.

Entre os avanços conquistados, o tucano faz questão de destacar duas frentes importantes (e que eram grandes problemas do passado): a saúde e a educação. “Agimos em todas as frentes, mas, quando assumi, vi a precariedade na qual serviços básicos se encontravam. Era inconcebível que as pessoas entrassem nos postos de saúde daquela maneira, não tinha uma geladeira de vacina, não tinha esterilizador. As escolas? Estavam caindo aos pedaços, os alunos não tinha uniformes, materiais escolares”, lembra.

Hoje, Trindade vive uma nova realidade: a prefeitura entrega todos os subsídios necessários para as crianças da rede pública de educação e, segundo ele, todas as escolas foram reformadas: “Piso salarial de professores só começou a ser pago em 2013 [quando assumiu]. Construímos unidades e readequamos os que já existiam”.

Na saúde, Jânio diz se orgulhar de ter dotado a cidade com um sistema moderno e eficaz — muito diferente do que havia antes. “O Hutrin [Hospital de Urgências de Trindade] é o melhor exemplo disso, estava para fechar as portas, o atendimento era péssimo, não havia nem insumos. Assim que assumimos, acionamos o governador Marconi e ele o integrou à Rede Hugo. Hoje a aprovação do atendimento passa os 90%”, comemora.

O prefeito anunciou que a Unidade de Pronto Atendimento Cristina 24 Horas (entregue em sua gestão) já está sendo expandida e vai se tornar o primeiro Centro de Referência e Especialidades da cidade. “Vai ter atendimento de urgência e emergência, equipamentos modernos, raio-x, ultrassonografia, laboratórios e até sala de reanimação. Sem contar que haverá médicos das mais diversas especialidades. Tenho que agradecer ao deputado federal Sandes Júnior (PP), que conseguiu R$ 2 milhões em emendas para equipar o centro”, conto

u.

“Mais cedo um candidato que estava em uma rádio deu nota 6 para a Saúde. Disse que a UPA [do Trindade 2] que estamos fazendo vai resolver muita coisa, ou seja, está aprovando nossa gestão. Estão admitindo, não conseguem criar discurso de oposição com propostas. Nossos adversários dizem que continuarão nossa gestão, que vão dar continuidade aos os programas que implantamos”, se diverte Jânio.

Confiança

O prefeito de Trindade disse ao Jornal Opção que está surpreso com a quantidade de pessoas que têm comparecido aos comícios e reuniões: “Em tempos de descrença com a classe política em geral, os trindadenses se envolvem nesta eleição de uma forma muito positiva. Buscam informação, acompanham as propostas pelas redes sociais. Vejo isso com muita alegria”.

Questionado do que pretende fazer caso reeleito, Jânio Darrot se comprometeu a realizar ainda mais obras e promover justiça social. “A prefeitura está com as contas equilibradas, sem dívidas (o passivo mais pesado já foi realizado), o que permitirá mais investimentos. Vamos continuar revolucionando Trindade”, assegurou e alfinetou: “Muito diferente do que recebi, todos sabem que estava um caos, foram dois anos arrumando a casa”.

Ele lembrou, ainda, que seus adversários, quando tiveram a chance, nada fizeram para mudar a realidade da cidade. “Um deles já foi prefeito, e que me antecedeu, inclusive [em referência ao peemedebista Ricardo Fortunato]. O outro estava nos dois governos passados [de Fortunato e de Dr. George Morais, do PDT –. Foi diretor do Hutrin e vocês sabem o caos que era”, destacou.

Para exemplificar o que foi feito, o tucano usou a construção de uma casa como metáfora: “É como se estivéssemos construindo uma. No começo, é só buraco, poeira, tudo feio, a prefeitura foi assim, tivemos que arrumar tudo, até recuperar o lastro. Agora, já estamos dando corpo a essa casa que é nossa gestão e as pessoas estão percebendo que é bonita, eficiente e de todos. Povo de Trindade sabe como nossa cidade vai ficar se continuarmos na prefeitura”, arrematou.