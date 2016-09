Jânio Darrot diz que pretende zerar déficit de asfalto em Trindade

Candidato à reeleição, Jânio Darrot (PSDB) e candidato a vice Gleysson Cabryni (PSDB) visitaram moradores da região Monte Sinai e Setor Laguna Park

O prefeito e candidato à reeleição em Trindade, Jânio Darrot (PSDB) afirmou que uma das metas de governo será asfaltar todas as áreas que ainda não receberam pavimentação em Trindade. Ele e o candidato a vice, Gleysson Cabryni (PSDB) realizaram caminhada na Vila Maria, Monte Sinai e Vila Emanuel na tarde da última terça-feira (21/9), visitando moradores e ouvindo as demandas da população.

Na parte da noite, um comício no Setor Laguna Park reuniu candidatos a vereadores da coligação “Trindade Cada Vez Melhor”, além de centenas de moradores da região que mostraram apoio à campanha.

“Um gestor tem muitos desafios, o mais importante deles é levar o desenvolvimento para aqueles que mais precisam. Estamos levando obras de pavimentação asfáltica a bairros da nossa cidade, que por muitos anos, ficaram apenas nas promessas. Nossa meta é zerar o déficit de asfalto em Trindade. Com muito trabalho e o apoio da população, vamos realizar este sonho”, disse Jânio Darrot.

Durante o evento, ele ainda lembrou as melhorias de sua administração nos setores da ducação, com a melhoria das escolas, das creches, das condições de ensino dos alunos e em Saúde, com a modernização e reforma das unidades.