Jânio Darrot anuncia construção de nova sede para abrigo de menores em Trindade

Casa acolhe atualmente 27 menores em situação de risco. Juntamente com profissional de odontologia, prefeito e primeira-dama promoveram tarde de atividades com crianças

O prefeito de Trindade, Jânio Darrot (PSDB), garantiu nesta sexta-feira (30/12) a construção de uma sede própria para o Condomínio Beija-Flor, casa que serve de abrigo para crianças e adolescentes da cidade. Ao todo, 27 menores são acolhidos no local atualmente.

Jânio e a primeira-dama Dairdes Darrot estiveram nesta sexta-feira (30/12) na casa, acompanhados do odontólogo Altamiro Flávio Ribeiro Pacheco, que promoveu uma tarde de atividades com as crianças, que contou com música, aula de saúde bucal, lanches e distribuição de presentes.

“Quando o Jânio me disse sobre esta casa aqui, fiquei com muita vontade de conhecê-los e aqui estamos. Quero voltar mais vezes e trabalhar voluntariamente para vocês”, contou o dentista.

Em entrevista, Jânio e Dairdes agradeceram ao apoio do profissional e reforçaram que já no próximo ano será iniciada a construção de uma sede própria para o Beija-Flor.

“Pegamos o condomínio em uma situação calamitosa, um local horrível, sujo, mofado. Construindo a sede própria facilitará para o próximo gestor manter o excelente padrão de vida, de atenção, de amor, de carinho, que estas meninas e meninos estão recebendo agora”, ressaltou a primeira-dama.