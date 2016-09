Iris vive o drama do vice: dá para confiar?

Na ânsia de compor a chapa com um nome da segurança, Iris escolheu Major Araújo, conhecido por confusões na Assembleia e pela autoria do “bolsa-arma”

Nunca se viu uma eleição em Goiânia onde os candidatos a vice-prefeito rendessem tanta polêmica. A maioria não está confortável com seus substitutos diretos e tentam escondê-los. Quem mais está constrangido com o seu é Iris Rezende (PMDB). Na ânsia de compor a chapa com um nome da segurança, Iris escolheu Major Araújo (PRP). O deputado é conhecido pelas confusões que já arrumou no plenário da Assembleia Legislativa, onde arremessou um tablet contra o deputado Talles Barreto. Major também já propôs a bolsa-arma, um projeto onde a prefeitura dá mil reais para cada cidadão poder comprar sua própria arma.

Se a figura do vice de Iris assusta e amedronta até aos peemedebistas, a população também liga o sinal de alerta. Ainda mais porque Iris tem um histórico de abandonar o mandato no meio para concorrer a outros cargos e deixar o vice em seu lugar. Foi assim com Paulo Garcia (PT). Iris saiu da cadeira de prefeito para disputar o cargo de governador e deixou mais da metade do mandato para Paulo Garcia.

A herança deixada na prefeitura foi motivo de rompimento entre os antigos aliados. Paulo acusou Iris de deixar déficit de mais de R$ 200 milhões na saúde, um índice altíssimo de corrupção na Comurg e uma folha de pagamento inchada. Por isso, Iris e Paulo Garcia agora trocam farpas.

Não há como garantir que Iris, caso seja eleito prefeito de Goiânia, não vai deixar a prefeitura no meio do mandato para concorrer o governo do Estado em 2018. O maior sonho do peemedebista é derrotar o PSDB no governo estadual, feito que até hoje não conseguiu. E desta vez, não terá pela frente Marconi Perillo, que já o derrotou em três oportunidades.

Outros vices

Não é só Iris que esconde seu vice. A petista Adriana Accorsi (PT) escolheu um que simplesmente é contrário às lutas históricas do Partido dos Trabalhadores. Deivison Costa, o vice da petista, já causa prejuízos entre a militância e muitos petistas já anunciam que não votarão nem trabalharão na campanha porque acusam Deivison de ser homofóbico e contra os trabalhadores.

Já o Delegado Waldir (PR) perdeu o vice dos sonhos, o médico Zacarias Calil. Ele conseguiu outra médica, a pediatra Rose Cruvinel, mas acabou azedando a carreira do filho, o deputado Virmondes Cruvinel, que corre o risco de ser expulso do PPS por infidelidade. Rose voltou à cena política, mas sacrificou a carreira política do próprio filho e uma carreira considerada promissora.

O único que acertou foi Vanderlan Cardoso (PSB), que escolheu Thiago Albernaz, um vice jovem, vereador, com um nome de tradição, pois é neto de Nion Albernaz, talvez o melhor prefeito que Goiânia já teve.